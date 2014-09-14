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Ждет рассмотрения

Сервис

Здравствуйте! Я хочу предложить не то что идею, а возможность поднять сервис банка хотя бы на ступень выше по сравнению даже с захудалыми региональными банками. А то на деле сервис куда ниже других банков. Проблема заключается в следующем. Банку просто необходимо ввести возможность отслеживать информацию по кредитам через интернет-банк, этого почему-то не предусмотрено! И самое важное, если нет денег на введение в интернет-банке возможности мониторинга информации по действующим кредитам, то сделайте хотя бы такую возможность через горячую линию! Это минимальные права заемщика! Узнать информацию о кредите дистанционно! На горячей линии информацию не предоставляют и отправляют в отделение, ссылаясь на то, что у них нет технической возможности! Иначе как абсурдом такую ситуацию в 21 веке не назовешь! Очень надеюсь, что банк примет во внимание мои предложения! Спасибо.

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