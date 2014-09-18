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Аватар Стрельников Олег (ois1977)
18.09.2014 03:14 #
Ждет рассмотрения

выпускать карту RailBonus PayPass

выпускать карту RailBonus PayPass
2

Комментарии 2

АЕ_
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Честно говоря, был уверен, что так и есть.
BillyBones
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Интересно, стал ли этот продукт хоть сколько-нибудь массовым? Я про RailBonus.
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