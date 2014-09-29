Безконтактыне платежи с помощью смартфона (NFC)

somewan 29.09.2014 22:40 # при текущем количестве моделей с этой технологией не думаю, что банк заинтересован в этом 0
Комментарии 5
И тем не менее они уже сделали шаг в данном направлении http://www.banki.ru/news/lenta/?id=4973216
А приложение это вообще супер-мутное, работает на 3.5 моделях телефона, среди которых нет почему-то гугловских нексусов Оо
Уважаемый maks-iv.
Спасибо за идею. Нами она уже рассматривалась, однако в настоящий момент труднореализуема. Мы вернемся к этому вопросу, как только это станет возможным (технически).
С уважением,
Тинькофф Банк.
Странно. В банке Санкт-Петербург реализовано. Ну будем ждать.