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Аватар Максим Иванов (maks-iv)
29.09.2014 14:22 #
Отклонено

Безконтактыне платежи с помощью смартфона (NFC)

Добрый день. Предлагаю рассмотреть возможность привязки карточного дебетового счета к смартфону для возможности безконтактной оплаты (NFC) с помощью него.
5

Комментарии 5

somewan
#
при текущем количестве моделей с этой технологией не думаю, что банк заинтересован в этом
maks-iv
#

при текущем количестве моделей с этой технологией не думаю, что банк заинтересован в этом

Иван Иваныч

И тем не менее они уже сделали шаг в данном направлении http://www.banki.ru/news/lenta/?id=4973216
zakari
#
Давно пора, даже Кукурузка прикрутила себе.
А приложение это вообще супер-мутное, работает на 3.5 моделях телефона, среди которых нет почему-то гугловских нексусов Оо
Тинькофф Банк
#
28.08.2015 в 14:18 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»

Уважаемый maks-iv.

Спасибо за идею. Нами она уже рассматривалась, однако в настоящий момент труднореализуема. Мы вернемся к этому вопросу, как только это станет возможным (технически).

С уважением,
Тинькофф Банк.
maks-iv
#
Тинькофф Банк пишет:
28.08.2015 в 14:18 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»

Уважаемый maks-iv.

Спасибо за идею. Нами она уже рассматривалась, однако в настоящий момент труднореализуема. Мы вернемся к этому вопросу, как только это станет возможным (технически).

С уважением,
Тинькофф Банк.


Странно. В банке Санкт-Петербург реализовано. Ну будем ждать.
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