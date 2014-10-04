кобрендинговые карты с Finnair и Visa

AlexPretty 04.10.2014 09:36 # Или с Amex. Поскольку пользуюсь до сих кобрендинговыми с "Аэрофлотом". Может с 1.07.15. предложить перевыпустить кобрендинг с другой авиакомпанией. Примеры банковских карт с Финнэр есть. 0
Комментарии 4
Позвольте поблагодарить Вас за предложение.
Банк всегда готов рассмотреть варианты разработки совместных карточных продуктов с различными партнерами для удобства своих клиентов.
Ваше предложение было принято Банком и может быть реализовано в дальнейшем.
С уважением,
Соколова Дарья
ЗАО «Банк Русский Стандарт»