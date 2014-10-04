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Аватар Silvio Burbero IV (AlexPretty)
04.10.2014 09:29 #
Принято

кобрендинговые карты с Finnair и Visa

Предлагаю выпустить кобрендинговые карты c авиакомпанией Finnair и Visa.
4

Комментарии 4

AlexPretty
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Или с Amex. Поскольку пользуюсь до сих кобрендинговыми с "Аэрофлотом". Может с 1.07.15. предложить перевыпустить кобрендинг с другой авиакомпанией. Примеры банковских карт с Финнэр есть.
Соколова Дарья
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06.10.2014 в 10:00 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Соколова Дарья
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25.10.2014 в 12:34 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
Соколова Дарья
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Уважаемый AlexPretty!

Позвольте поблагодарить Вас за предложение.
Банк всегда готов рассмотреть варианты разработки совместных карточных продуктов с различными партнерами для удобства своих клиентов.
Ваше предложение было принято Банком и может быть реализовано в дальнейшем.

С уважением,
Соколова Дарья
ЗАО «Банк Русский Стандарт»
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