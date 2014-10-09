Автоплатеж ЖКУ

kinesis 20.11.2014 17:40 # поддерживаю! а так же добавить возможность автоматической оплаты счетов за электроэнергию. только что бы был не автоплатеж, а запрос счета у обслуживающей компании по индексу документа и оплата в определенный день. 0
Комментарии 6
а так же добавить возможность автоматической оплаты счетов за электроэнергию.
только что бы был не автоплатеж, а запрос счета у обслуживающей компании по индексу документа и оплата в определенный день.
Всю страну охватить только Сбер способен, он сейчас в рамках своего УЭК-проекта ЕЦПиБы в регионах создаёт.
kinesis, Вы описали самый что ни на есть автоплатёж.
Без запроса данных (суммы) - это тупо "повторное исполнение шаблона"
насколько я понимаю автоплатеж, то у него фиксированная сумма, а я бы хотел что бы сумма платежа запрашивалась у обслуживающей организации.
так что не все тут "тупо"!
почему не начать с Москвы? потом все равно информация будет упорядочиваться со временем, и можно будет добавлять другие области.
Да.
Почему?