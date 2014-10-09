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Аватар Максим Иванов (maks-iv)
09.10.2014 12:23 #
Отклонено

Автоплатеж ЖКУ

После успешного внедрения автоплатежей за услуги сотовых операторов, предлагаю внедрить автоплатеж ЖКУ.
6

Комментарии 6

kinesis
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поддерживаю!
а так же добавить возможность автоматической оплаты счетов за электроэнергию.
только что бы был не автоплатеж, а запрос счета у обслуживающей компании по индексу документа и оплата в определенный день.
AndrewTishkin
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Какого ЖКУ-то? Нерезиновой?
Всю страну охватить только Сбер способен, он сейчас в рамках своего УЭК-проекта ЕЦПиБы в регионах создаёт.

kinesis, Вы описали самый что ни на есть автоплатёж.
Без запроса данных (суммы) - это тупо "повторное исполнение шаблона"
kinesis
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kinesis, Вы описали самый что ни на есть автоплатёж.
Без запроса данных (суммы) - это тупо "повторное исполнение шаблона"
Андрей Тишкин

насколько я понимаю автоплатеж, то у него фиксированная сумма, а я бы хотел что бы сумма платежа запрашивалась у обслуживающей организации.
так что не все тут "тупо"!
почему не начать с Москвы? потом все равно информация будет упорядочиваться со временем, и можно будет добавлять другие области.
maks-iv
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Какого ЖКУ-то? Нерезиновой?

Да.
Тинькофф Банк
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28.08.2015 в 15:57 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
maks-iv
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Тинькофф Банк пишет:
28.08.2015 в 15:57 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»

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