Принято
кобрендинговые карты с Iglobe.ru и Амех
Предлагаю выпустить совместную карту Amex (предпочтительно) или Discover или DC совместно с Iglobe.ru с номинацией в рублях , евро и долларах США. У клиентов с оставшейся Аэрофлотовской картой предлагаю провести привелигированный обмен на данный тип карты.
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Комментарии 2
Спасибо за обращение.
Ваше предложение было принято Банком и может быть реализовано в дальнейшем.
Дополнительно отмечу, что перевыпуск карт Банка линейки Аэрофлот не осуществляется, а в течение срока действия ранее выпущенных карт применяется программа начисления Cash Back (выплата возмещения в соответствии с Дополнительными условия предоставления и обслуживания Карт «Аэрофлот» ) - http://www.rsb.ru/cards/aero_mc_stand...documents/
Надеюсь на понимание.
С уважением,
Соколова Дарья
ЗАО «Банк Русский Стандарт»