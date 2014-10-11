Принято

кобрендинговые карты с Iglobe.ru и Амех

Предлагаю выпустить совместную карту Amex (предпочтительно) или Discover или DC совместно с Iglobe.ru с номинацией в рублях , евро и долларах США. У клиентов с оставшейся Аэрофлотовской картой предлагаю провести привелигированный обмен на данный тип карты.

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