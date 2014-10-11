Вход
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «Русский Стандарт»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар Silvio Burbero IV (AlexPretty)
11.10.2014 14:12 #
Принято

кобрендинговые карты с Iglobe.ru и Амех

Предлагаю выпустить совместную карту Amex (предпочтительно) или Discover или DC совместно с Iglobe.ru с номинацией в рублях , евро и долларах США. У клиентов с оставшейся Аэрофлотовской картой предлагаю провести привелигированный обмен на данный тип карты.
2

Комментарии 2

Соколова Дарья
#
Уважаемый AlexPretty!

Спасибо за обращение.
Ваше предложение было принято Банком и может быть реализовано в дальнейшем.
Дополнительно отмечу, что перевыпуск карт Банка линейки Аэрофлот не осуществляется, а в течение срока действия ранее выпущенных карт применяется программа начисления Cash Back (выплата возмещения в соответствии с Дополнительными условия предоставления и обслуживания Карт «Аэрофлот» ) - http://www.rsb.ru/cards/aero_mc_stand...documents/
Надеюсь на понимание.

С уважением,
Соколова Дарья
ЗАО «Банк Русский Стандарт»
Соколова Дарья
#
25.10.2014 в 12:48 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.