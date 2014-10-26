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Отправлять SMS с кодами подтверждения по операциям в Интернет-Банке на разные телефоны
Сейчас SMS с кодами подтверждения по операциям в Интернет-Банке входят в БАЗОВЫЙ ПАКЕТ, который 1 на клиента и не различается для различных счетов. Предлагаю исключить SMS с кодами подтверждения по операциям в Интернет-Банке из БАЗОВОГО ПАКЕТА и создать аналогичный параметр для каждого счета
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фактически есть 3 вида БАЗОВОГО ПАКЕТА:
1) Клиента в целом
2) У каждого счета
3) У каждой карты
Фактически идея состоит в том, чтобы перенести SMS с кодами подтверждения по операциям в Интернет-Банке из 1 в 2
Прежде чем я отвечу на Ваш вопрос, можете ответить, в чем глубинный смысл "разделения информирования на разные номера" ?
Я считаю, что смысл разделения номеров есть только в случае дополнительных карт, ибо разные люди. При этом имеет смысл возможность отключать ненужное информирование. При реализации этих двух идей получилась побочная возможность разделять номера для всего.
Идею считаю странной, потому что подтверждение операции - действие конкретного человека, у которого есть на это права, и номер телефона закрепляется за этим человеком, а не за счетом или картой. Почему бы тогда не ввести карты с одноразовыми кодами для каждого счета или ЭЦП для каждого счета?