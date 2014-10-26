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Отправлять SMS с кодами подтверждения по операциям в Интернет-Банке на разные телефоны

Сейчас SMS с кодами подтверждения по операциям в Интернет-Банке входят в БАЗОВЫЙ ПАКЕТ, который 1 на клиента и не различается для различных счетов. Предлагаю исключить SMS с кодами подтверждения по операциям в Интернет-Банке из БАЗОВОГО ПАКЕТА и создать аналогичный параметр для каждого счета

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