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Аватар Стрельников Олег (ois1977)
26.10.2014 01:19 #
Ждет рассмотрения

Отправлять SMS с кодами подтверждения по операциям в Интернет-Банке на разные телефоны

Сейчас SMS с кодами подтверждения по операциям в Интернет-Банке входят в БАЗОВЫЙ ПАКЕТ, который 1 на клиента и не различается для различных счетов. Предлагаю исключить SMS с кодами подтверждения по операциям в Интернет-Банке из БАЗОВОГО ПАКЕТА и создать аналогичный параметр для каждого счета
4

Комментарии 4

viabank
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Я вижу определенный смысл в том, как реализовано сейчас. SMS с кодами подтверждения идут на тот же номер, что и при входе в интернет-банк. И именно на единый номер по всем счетам. Для разделения информирования на разные номера и так много возможностей. В чем глубинный смысл наличия возможности для счета А получать коды подтверждений на один номер телефона, а для номера В - на другой?
ois1977
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Уточняю:
фактически есть 3 вида БАЗОВОГО ПАКЕТА:
1) Клиента в целом
2) У каждого счета
3) У каждой карты

Фактически идея состоит в том, чтобы перенести SMS с кодами подтверждения по операциям в Интернет-Банке из 1 в 2
ois1977
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Для разделения информирования на разные номера и так много возможностей. В чем глубинный смысл наличия возможности для счета А получать коды подтверждений на один номер телефона, а для номера В - на другой?

Сергей

Прежде чем я отвечу на Ваш вопрос, можете ответить, в чем глубинный смысл "разделения информирования на разные номера" ?
BillyBones
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Прежде чем я отвечу на Ваш вопрос, можете ответить, в чем глубинный смысл "разделения информирования на разные номера"?
Стрельников Олег

Я считаю, что смысл разделения номеров есть только в случае дополнительных карт, ибо разные люди. При этом имеет смысл возможность отключать ненужное информирование. При реализации этих двух идей получилась побочная возможность разделять номера для всего.
Идею считаю странной, потому что подтверждение операции - действие конкретного человека, у которого есть на это права, и номер телефона закрепляется за этим человеком, а не за счетом или картой. Почему бы тогда не ввести карты с одноразовыми кодами для каждого счета или ЭЦП для каждого счета?
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