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Аватар Silvio Burbero IV (AlexPretty)
26.10.2014 16:15 #
Принято

чиповые карты PU

Уважаемые Господа!
1. Много езжу по ЮВА. Карты системы Пэй Юнион активно принимают не только в Китае, поэтому, наверное, стоит сменить "ключевое послание" с "Расплачивайтесь легко в Китае с картой UnionPay" на более емкий типа " Расплачивайтесь легко и с выгодой в Юго-Восточной Азии".
2. Карты с чипом Юнион Пэй весьма актуальны в ряде стран ЮВА.
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Комментарии 2

Соколова Дарья
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29.10.2014 в 17:27 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
Соколова Дарья
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Уважаемый AlexPretty!

Благодарим Вас за замечание и Ваше предложение, которое непременно будет учтено нами.

С уважением,
Соколова Дарья
ЗАО «Банк Русский Стандарт»
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