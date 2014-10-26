Принято
чиповые карты PU
Уважаемые Господа!
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1. Много езжу по ЮВА. Карты системы Пэй Юнион активно принимают не только в Китае, поэтому, наверное, стоит сменить "ключевое послание" с "Расплачивайтесь легко в Китае с картой UnionPay" на более емкий типа " Расплачивайтесь легко и с выгодой в Юго-Восточной Азии".
2. Карты с чипом Юнион Пэй весьма актуальны в ряде стран ЮВА.
Комментарии 2
Благодарим Вас за замечание и Ваше предложение, которое непременно будет учтено нами.
С уважением,
Соколова Дарья
ЗАО «Банк Русский Стандарт»