Принято

чиповые карты PU

Уважаемые Господа!

1. Много езжу по ЮВА. Карты системы Пэй Юнион активно принимают не только в Китае, поэтому, наверное, стоит сменить "ключевое послание" с "Расплачивайтесь легко в Китае с картой UnionPay" на более емкий типа " Расплачивайтесь легко и с выгодой в Юго-Восточной Азии".

2. Карты с чипом Юнион Пэй весьма актуальны в ряде стран ЮВА.

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