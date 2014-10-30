Отклонено

% ведомость, сумма кэш-бэка, расчетный период, дополнительная карта

Добрый день! Владелец карты Тинькофф Блэк, но, думаю, предложения подойдут для всех.

1. Вместе с ежемесячной выпиской движения по счету присылать процентную ведомость (выписку по начислению % на остаток). Иногда хочется проверить правильность начисления, т.к. от сбоев никто не застрахован.

2. Расшифровывать сумму полученного кэш-бэка (либо отдельным документов, либо добавить колонку в ежемесячной выписке. Иногда хочется проверить правильность начисления, т.к. от сбоев никто не застрахован.

3. В разделе "Информация по счету" в интернет-банке показывать, когда начнется следующий расчетный период (или сколько дней до него осталось). Строка "За период с __.__._____" неинформативна. Всегда ли надо прибавлять 30 дней к указанной дате? Или 31? А если февраль - 28 дней или все равно 30? А часто бывает очень важно знать, когда "обнулится" счетчик бесплатных пополнений и снятия.

4. При заказе дополнительной дебетовой карту жене (привязанную к основной) после заполнения всех данных давать выбор способа доставки - почтой или курьером. По умолчанию идет вариант с почтой со сроками доставки до 4-х недель. В итоге после обращения в саппорт, выяснилось, что есть курьерская доставка (причем бесплатная), но эта возможность нигде не документирована. Как вариант, сделать доставку платной.

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