Отклонено
% ведомость, сумма кэш-бэка, расчетный период, дополнительная карта
Добрый день! Владелец карты Тинькофф Блэк, но, думаю, предложения подойдут для всех.
2
1. Вместе с ежемесячной выпиской движения по счету присылать процентную ведомость (выписку по начислению % на остаток). Иногда хочется проверить правильность начисления, т.к. от сбоев никто не застрахован.
2. Расшифровывать сумму полученного кэш-бэка (либо отдельным документов, либо добавить колонку в ежемесячной выписке. Иногда хочется проверить правильность начисления, т.к. от сбоев никто не застрахован.
3. В разделе "Информация по счету" в интернет-банке показывать, когда начнется следующий расчетный период (или сколько дней до него осталось). Строка "За период с __.__._____" неинформативна. Всегда ли надо прибавлять 30 дней к указанной дате? Или 31? А если февраль - 28 дней или все равно 30? А часто бывает очень важно знать, когда "обнулится" счетчик бесплатных пополнений и снятия.
4. При заказе дополнительной дебетовой карту жене (привязанную к основной) после заполнения всех данных давать выбор способа доставки - почтой или курьером. По умолчанию идет вариант с почтой со сроками доставки до 4-х недель. В итоге после обращения в саппорт, выяснилось, что есть курьерская доставка (причем бесплатная), но эта возможность нигде не документирована. Как вариант, сделать доставку платной.
Комментарии 2
Уважаемый Eric Cartman.
Благодарим за предложения!
1. и 4. К сожалению, в настоящий момент отсутствует возможность реализации данных идей. В случае, если возникли сомнения, Вы можете заказать расчет процентов при обращении в банк. Аналогично и с доставкой дополнительных карт - чтобы получить карту представителем, необходимо обратиться с данной просьбой в банк сразу после оформления дополнительной карты в системе интернет-банк.
2. Сумма кэшбека по каждой операции отражается в системе интернет-банк.
3. Мы упростили тарифы - оба интересующих Вас счетчика завязаны на расчетный период, Вам необходимо и достаточно ориентироваться на дату формирования счета-выписки. Помимо этого информация об остатке суммы бесплатных пополнениях/снятий отображается в соответствующих виджетах системы интернет-банк.
С уважением,
Тинькофф Банк.