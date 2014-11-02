mobil card для Samsung Galaxy S5

Соколова Дарья 03.11.2014 10:57 # 03.11.2014 в 10:57 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении» 0
Комментарии 3
Банк работает над расширением сервисов для своих Клиентов. К сожалению, существующие технологические ограничения не позволяют свободно масштабировать сервис выпуска PayPass карт на любые смартфоны, поддерживающие NFC. В частности, смартфон Samsung Galaxy S5 не оснащен специальным чипом - элементом безопасности, который позволяет безопасно хранить важные данные, включая реквизиты банковских карт.
С уважением,
Соколова Дарья
ЗАО «Банк Русский Стандарт»