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Аватар Silvio Burbero IV (AlexPretty)
02.11.2014 18:17 #
Отклонено

mobil card для Samsung Galaxy S5

Уважаемые господа! Разумно разработать мобильное приложение с "mobil card" для ширрко рекламируемого р современного флагмана Samsung Galaxy S5, а не только Galaxy S4 и Note.
3

Комментарии 3

Соколова Дарья
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03.11.2014 в 10:57 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Соколова Дарья
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06.11.2014 в 10:34 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Отклонено»
Соколова Дарья
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Добрый день!

Банк работает над расширением сервисов для своих Клиентов. К сожалению, существующие технологические ограничения не позволяют свободно масштабировать сервис выпуска PayPass карт на любые смартфоны, поддерживающие NFC. В частности, смартфон Samsung Galaxy S5 не оснащен специальным чипом - элементом безопасности, который позволяет безопасно хранить важные данные, включая реквизиты банковских карт.

С уважением,
Соколова Дарья
ЗАО «Банк Русский Стандарт»
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