Реализовано

Получение средств при закрытии вкладов

Предлагаю предусмотреть в тарифах карт льготное безкомиссионное снятие денежных средств, поступивших на карты в результате закрытия вклада. Ведь не во всех офисах есть кассы, да и вклады, открываемые дистанционно, автоматически возвращаются на карту-источник.

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