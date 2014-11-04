Реализовано
Получение средств при закрытии вкладов
Предлагаю предусмотреть в тарифах карт льготное безкомиссионное снятие денежных средств, поступивших на карты в результате закрытия вклада. Ведь не во всех офисах есть кассы, да и вклады, открываемые дистанционно, автоматически возвращаются на карту-источник.
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Комментарии 2
В случае если речь идет о рублевом вкладе, то его открытие возможно с бесплатной карты «Банк в кармане», по которой предусмотрено дистанционное оформление вклада до востребования «Накопительный счет». Со счета данного вклада можно получить всю сумму вклада и начисленные проценты без ограничений по сумме и без комиссии.
Перевод собственных денежных средств со счета карты «Банк в кармане» на счет данного вклада также осуществляется бесплатно и без ограничений по сумме перевода.
В случае если вопрос касается валютного вклада, при его оформлении в отделении Банка Клиенту предоставляется бесплатная депозитная валютная карта - http://www.rsb.ru/deposits/card_rs_deposit/ , с которой в дальнейшем также возможно дистанционное открытие вкладов в Интернет-банке с последующим получением суммы вклада и начисленных процентов без комиссии.
С уважением,
Соколова Дарья
ЗАО «Банк Русский Стандарт»