Вход
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «Русский Стандарт»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар Александр Петров (login196)
04.11.2014 19:50 #
Реализовано

Получение средств при закрытии вкладов

Предлагаю предусмотреть в тарифах карт льготное безкомиссионное снятие денежных средств, поступивших на карты в результате закрытия вклада. Ведь не во всех офисах есть кассы, да и вклады, открываемые дистанционно, автоматически возвращаются на карту-источник.
2

Комментарии 2

Соколова Дарья
#
06.11.2014 в 11:16 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Реализовано»
Соколова Дарья
#
Добрый день!

В случае если речь идет о рублевом вкладе, то его открытие возможно с бесплатной карты «Банк в кармане», по которой предусмотрено дистанционное оформление вклада до востребования «Накопительный счет». Со счета данного вклада можно получить всю сумму вклада и начисленные проценты без ограничений по сумме и без комиссии.
Перевод собственных денежных средств со счета карты «Банк в кармане» на счет данного вклада также осуществляется бесплатно и без ограничений по сумме перевода.

В случае если вопрос касается валютного вклада, при его оформлении в отделении Банка Клиенту предоставляется бесплатная депозитная валютная карта - http://www.rsb.ru/deposits/card_rs_deposit/ , с которой в дальнейшем также возможно дистанционное открытие вкладов в Интернет-банке с последующим получением суммы вклада и начисленных процентов без комиссии.


С уважением,
Соколова Дарья
ЗАО «Банк Русский Стандарт»
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.