Отклонено

уменьшить вилку курсов валют, сделав карточные счета "мультивалютнее"

Предложение: уменьшить вилку курсов валют. Из-за нестабильности рубля мало кто будет держать в рублях много денег. Переводить в ТКС валюту невозможно - только через SWIFT, что дорого - у других банков высокие тарифы. Держать валюту в ТКС на карточном счете и платить с него или переводить на рублевый карточный счет невыгодно - вилка курсов конвертации большая.



На вилке курсов конвертации банк зарабатывает, но при этом теряет в объемах денег, которые могли бы проходить через него. Аналитики ТКС это наверное смогут оценить.



Если ТКС меняет валюту не напрямую на ММВБ, то предлагаю идею этим заняться. Банк может покупать-продавать валюту на ММВБ по текущему рыночному курсу и вилку для клиентов может сделать минимальной. Для этого нужно курсы валют вбивать не ручками пару раз в день, а автоматически. Подал клиент ТКС заявку на конвертацию, банк может объединив с текущими заявками на конвертацию и погасив противоположные зачвки, остатки исполнить их обменяв валюту на ММВБ в онлайн. Можно даже ставить курс валют как максимум в следующие полчаса и исполнять заявку на конвертацию не моментально, а как исполнится.



Большинство банков привыкли к плавному курсу рубля и вилки делают большими, поэтому конкурентов в услуге обменных операций мало.

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