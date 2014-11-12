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Аватар Gilmut (Gilmut)
12.11.2014 16:50 #
На рассмотрении

Автоперевод

У ТКС банка есть возможность совершать авто перевод средств каждый месяц в определенную дату.
Также есть возможность переводить с ДК на КК остаток задолженности по выписке "вручную" через ИБ.
Пожалуйста, не жадничайте и дайте возможность пополнять остаток задолженности по выписке в автоматическом режиме ежемесячно smile:oops:
И вообще, сделайте уже возможность гасить точный остаток задолженности через мобильное приложение.
2

Комментарии 2

Тинькофф Банк
#
28.08.2015 в 14:57 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Тинькофф Банк
#
И вообще, сделайте уже возможность гасить точный остаток задолженности через мобильное приложение.


Уважаемый Gilmut.

Выполнить перевод остатка задолженности через мобильное приложение в настоящий момент невозможно. При этом вы можете нажать на кредитную карту, затем сверху справа на значок в виде трех точек, и Вы увидите поле "Остаток задолженности по выписке". Там отображается актуальное значение.

С уважением,
Тинькофф Банк.
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