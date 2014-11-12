Автоперевод

На рассмотрении

У ТКС банка есть возможность совершать авто перевод средств каждый месяц в определенную дату.Также есть возможность переводить с ДК на КК остаток задолженности по выписке "вручную" через ИБ.Пожалуйста, не жадничайте и дайте возможность пополнять остаток задолженности по выписке в автоматическом режиме ежемесячноИ вообще, сделайте уже возможность гасить точный остаток задолженности через мобильное приложение.