Автоперевод

У ТКС банка есть возможность совершать авто перевод средств каждый месяц в определенную дату.
Также есть возможность переводить с ДК на КК остаток задолженности по выписке "вручную" через ИБ.
Пожалуйста, не жадничайте и дайте возможность пополнять остаток задолженности по выписке в автоматическом режиме ежемесячно
И вообще, сделайте уже возможность гасить точный остаток задолженности через мобильное приложение.
Комментарии 2
Уважаемый Gilmut.
Выполнить перевод остатка задолженности через мобильное приложение в настоящий момент невозможно. При этом вы можете нажать на кредитную карту, затем сверху справа на значок в виде трех точек, и Вы увидите поле "Остаток задолженности по выписке". Там отображается актуальное значение.
С уважением,
Тинькофф Банк.