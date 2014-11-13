Поле "Назначение платежа" в ИБ

Тинькофф_Кредитные Системы 15.11.2014 20:20 # Здравствуйте. Благодарим за идею, вопрос уже находится на рассмотрении. Надеемся на скорую реализацию. С уважением, ТКС-Банк 0
Комментарии 4
Благодарим за идею, вопрос уже находится на рассмотрении. Надеемся на скорую реализацию.
С уважением,
ТКС-Банк
Простите, но в истории увидел статус подобных обращений либо "Реализовано" (что не так), либо "Отклонено". На рассмотрении не нашел. Дайте, пожалуйста, ссылку.
Спасибо.
http://www.banki.ru/friends/ideas/?detail=8009681