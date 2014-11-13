Отклонено

Поле "Назначение платежа" в ИБ

Предлагаю сделать редактируемым поле "назначение платежа", т.к. в нем иногда нужно указывать период оплаты, для чего сейчас приходиться каждый раз менять шаблон с подтверждением по смс.

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