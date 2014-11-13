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Аватар Максим Иванов (maks-iv)
13.11.2014 11:23 #
Отклонено

Поле "Назначение платежа" в ИБ

Предлагаю сделать редактируемым поле "назначение платежа", т.к. в нем иногда нужно указывать период оплаты, для чего сейчас приходиться каждый раз менять шаблон с подтверждением по смс.
4

Комментарии 4

Тинькофф_Кредитные Системы
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Здравствуйте.

Благодарим за идею, вопрос уже находится на рассмотрении. Надеемся на скорую реализацию.

С уважением,
ТКС-Банк
maks-iv
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Здравствуйте.

Благодарим за идею, вопрос уже находится на рассмотрении. Надеемся на скорую реализацию.

С уважением,
ТКС-Банк

Тинькофф_Кредитные Системы

Простите, но в истории увидел статус подобных обращений либо "Реализовано" (что не так), либо "Отклонено". На рассмотрении не нашел. Дайте, пожалуйста, ссылку.
Спасибо.
maks-iv
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Есть кто живой? smile:)
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