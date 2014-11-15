Подключение к American Express SafeKey

Соколова Дарья 18.11.2014 16:23 # 18.11.2014 в 16:23 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении» 0
Комментарии 4
Рада подтвердить, что Банк поддерживает SafeKey для карт American Express, что в том числе отражено в п. 3.14. «Условий предоставления и обслуживания Карт «Русский Стандарт»:
>> Банк, при совершении Держателем в сети Интернет Операции с использованием Карты международных систем Visa International, или MasterCard Wordwide, или American Express вправе до начала совершения такой Операции:
3.14.1. предложить Держателю зарегистрировать такую Карту для целей использования протокола обработки Интернет-транзакций 3-D Secure (в зависимости от международной системы, в рамках которой выпущена Карта: Verified by Visa и MasterCard® SecureCode™, American Express SafekeySM) в соответствии с внутренними процедурами Банка – если такая Карта не зарегистрирована Банком для указанных целей.
Следует отметить, Банк-эквайер (обслуживающий торгово-сервисное предприятие) самостоятельно принимает решение по поводу подключения тех или иных карт к сервису 3-D Secure, исходя из внутренних политик. Поэтому у одного и того же интернет-магазина разные продукты могут работать либо с использованием сервиса 3-D Secure, либо без него.
С уважением,
Соколова Дарья
ЗАО «Банк Русский Стандарт»
Позвольте отметить, что информация по данному вопросу была размещена на официальном сайте Банка по адресу
http://www.rsb.ru/cards/about/safe_use_card/3d_secure/
С уважением,
Соколова Дарья
ЗАО «Банк Русский Стандарт»