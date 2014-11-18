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Аватар игорь (atomic1)
18.11.2014 16:50 #
Ждет рассмотрения

Ограничение операций по вкладам в СБОЛ.

Очень нужно, чтобы в СБОЛ были запрещены расходные операции (закрытие) по вкладам, открытым в отделениях. Это сильно понизит аппетиты мошенников. Такой доступности ко вкладам нет ни у одного банка. Также хорошо бы, чтобы пользователь имел право ограничить лимиты по операциям и с онлайн-вкладами. В отсутствии крипто-паролей, эти меры были бы очень эффективны. Опираться только на телефонное информирование в наше время опасно.
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Комментарии 2

vitaliyboch
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Соглашусь с автором. В дополнение скажу: "Для онлайн-вкладов также нужно ввести СМС подтверждение, так как сейчас со вклада на карту можно перевести средства без всякого подтверждения, а уж потом с подделанной карты снять деньги в банкомате или перевод/интернет покупку оформить можно."
tbtg
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Я всегда негативно относился к возможности досрочно закрыть вклад через интернет-банк. Убеждён, что такой возможности не должно быть.
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