Подписаться на идею игорь (atomic1)

Ждет рассмотрения

Ограничение операций по вкладам в СБОЛ.

Очень нужно, чтобы в СБОЛ были запрещены расходные операции (закрытие) по вкладам, открытым в отделениях. Это сильно понизит аппетиты мошенников. Такой доступности ко вкладам нет ни у одного банка. Также хорошо бы, чтобы пользователь имел право ограничить лимиты по операциям и с онлайн-вкладами. В отсутствии крипто-паролей, эти меры были бы очень эффективны. Опираться только на телефонное информирование в наше время опасно.

2