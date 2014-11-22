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Вид чека/квитанции при оплате ЖКХ

При оплате ЖКХ, телефона и т.д. (то есть типовых услуг) через Ситибанк Онлайн хотелось бы иметь возможность распечатать полноценную квитанцию, чтобы ее сохранить в бумажном виде. Я понимаю, что все мы живем в глобальном мире, где на бумажных носителях уже мало кто что хранит. Тем не менее, некоторые организации продолжают требовать бумажку об оплате в спорных случаях. Да и для собственного спокойствия тоже...Тот огрызок, который можно распечатать в момент совершения операции на эту роль не подходит. И если не успел распечатать его в момент платежа, то у тебя один выход - распечатать на след.день PDF "документ", в котором вообще нет информации, в пользу кого произведен платеж. Почему нельзя сделать что-то вроде чека, аналогичного тому, который выдает банкомат при совершении аналогичных же платежей? Там должно быть четко указан номер абонента, в пользу которого совершен платеж. Кроме того, документ должен быть одинаков для печати, что в момент операции, что на след. день. Ведь кто-то совершает платеж с планшета, и у него просто может не быть принтера в момент операции и т.п.

Данную концепцию успешно реализовали например, Сбербанк, Райффайзен и т.д. Хотя Сити всегда считался более продвинутым банком. Почему с таким смешным IT заданием у вас возникли такие трудности?

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