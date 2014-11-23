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Аватар Антон Лихачев (anthom)
23.11.2014 17:46 #
На рассмотрении

управление SMS-подтверждением входа в интернет банк через мобильное приложение

Ранее при входе в интернет банк через мобильное приложение приходило подтверждающее СМС с кодом, теперь не приходит.
А при входе из интернет - браузера подтверждающее СМС приходит.
Возможность управления СМС подтверждением входа имеется в Интернет-банке.

Теперь надежность интернет банка ТКС существенно понизилась: мошеннику достаточно узнать логин и пароль, чтобы получить доступ в личный кабинет клиента.
Вопрос: с чем связано такое изменение?
5

Комментарии 5

anthom
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мошеннику достаточно узнать логин и пароль, чтобы получить доступ в личный кабинет клиента через МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Denius
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На мой взгляд при входе получать СМС совершенно не обязательно, т.е. оставить это как опцию по умолчанию с возможностью отключить. А вот операции должны быть подтверждены, не только переводы, но и вход в настройки, например.
Candwer
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Подтверждение по смс как в web-версии так и в мобильном приложении должно быть с возможностью включения/отключения, т.к. в зарубежных поездках иногда имеются сложности с получением смс (меняется последовательность и время получения до 3-х суток или вообще не доходят).
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