На рассмотрении
управление SMS-подтверждением входа в интернет банк через мобильное приложение
Ранее при входе в интернет банк через мобильное приложение приходило подтверждающее СМС с кодом, теперь не приходит.
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А при входе из интернет - браузера подтверждающее СМС приходит.
Возможность управления СМС подтверждением входа имеется в Интернет-банке.
Теперь надежность интернет банка ТКС существенно понизилась: мошеннику достаточно узнать логин и пароль, чтобы получить доступ в личный кабинет клиента.
Вопрос: с чем связано такое изменение?
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