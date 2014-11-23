На рассмотрении

управление SMS-подтверждением входа в интернет банк через мобильное приложение

Ранее при входе в интернет банк через мобильное приложение приходило подтверждающее СМС с кодом, теперь не приходит.

А при входе из интернет - браузера подтверждающее СМС приходит.

Возможность управления СМС подтверждением входа имеется в Интернет-банке.



Теперь надежность интернет банка ТКС существенно понизилась: мошеннику достаточно узнать логин и пароль, чтобы получить доступ в личный кабинет клиента.

Вопрос: с чем связано такое изменение?

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