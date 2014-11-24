Отклонено

Полностью автоматизировать оплату квитанций!

Обращаюсь к Вам, потому как Ваш банк самый технологически развитый, а самое главное - самый отзывчивый к нуждам клиентов. Надеюсь Вам хватит сил, чтобы сделать такой технологически прогрессивный шаг для сказочного облегчения жизни клиентов с заполнением всех этих бесконечных полей, цифр и кликов.

Я придумал такой способ, очень удобный - вместо заходов в инет-банк, поиска нужного шаблона, или заполнения нового, внесение реквизитов и тд - сделать автоматическую оплату квитанции, приходящей на емайл банка.

Выглядеть это будет так - мне магазин, или ТСЖ, или Петроэлектросбыт или любой другой поставщик услуг - присылает на мой емайл квитанцию с вложенным pdf файлом (такая форма выставления счёта получает всё большее распространение, практически сейчас любой поставщик услуг или автоматом это делает, или по запросу без проблем сделает), в котором прописаны все реквизиты, бик, номер счёта, сумма. Вместо внесения вручную всех этих реквизитов - я, глянув на квитанцию, проверив сумму - просто переправляю это письмо на специальный емайл банка. Банк получает мой емайл со всеми реквизитами, который мне выставил поставщик услуг - автоматом оплачивает это. Ну, можно ввести подтверждение смс, чтобы я ответной смс подтвердил что это действительно моя квитанция и я даю добро на её оплату.

Естественно, изначально мой емайл должен быть сертифицирован в личном кабинете, чтобы банк, получив письмо с моего емайла, сразу понимал, с чьего счёта это нужно оплачивать.

И нужно создать систему распознавания квитанции в виде pdf файла - как программист, знаю что это не представит большой сложности, достаточно банку осознать эту задачу, организовать выполение этой задачи программистами - своими или обратиться к услугам фирмы, которая осуществляет программинг, оплатить им небольшую сумму (поскольку это тривиальная задача) потому что все эти квитанции имеют общий вид, каждая цифра расположена на своём месте, и в банках и так уже существуют системы, считывающие информацию с таких квитанций. Для ещё большего упрощения можно сделать распознавание по штрих-коду - такие системы вообще в любом киоске даже теперь стоят, адаптировать разработки под нужды банка - вообще легко, было бы желание.

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