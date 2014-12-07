Подписаться на идею Антон (Gravehard)

Отклонено

Реализовать возможность делегирования полномочий клиентом банка третьему лицу при обращении в банк через колл-центр

Поскольку банк позиционирует себя как высокотехнологичный, почему бы не реализовать возможность делегирования полномочий клиентом банка своему представителю (например: счет или вклад открыт на человека, который по разработанной банком форме при необходимости делегировал бы третьему лицу (родственнику) представлять его интересы в банке при звонке в колл-центр. Для этого банк бы мог бы разработать форму доверенности от имени клиента для делегирования полномочий на третье лицо и кроме того через колл-центр удостоверил бы голоса доверителя и доверяемого, записав их для последующей идентификации при обращении в банк через колл-центр. Немного сумбурно выразился. Думаю многим бы эта возможность пригодилась.

2