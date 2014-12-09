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Отклонено

Калькуляция выборочных транзакций в интернет банке.

На мой взгляд удобна реализация функции калькуляции выборочных транзакций. Например: родственник по дополнительной карте, выпущенной к основному картсчету, рассчитался картой в магазинах, и я для удобства рассчитать сколько он потратил в том или ином магазине выборочно поставил галочки на интересующих транзакциях и в этот момент сразу бы отображалось окно с итоговой суммой выбранных позиций.

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