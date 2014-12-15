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На рассмотрении

Кодовое слово для сотрудников банка

Часто звонят сотрудники банка и перед началом решения основного вопроса для идентификации клиента расспрашивают весьма конфиденциальную информацию. Телефоны с которых поступают звонки весьма различны, хотелось бы иметь возможность однозначно идентифицировать звонящего именно как сотрудника банка, и не разгласить персональную информацию о себе возможным мошенникам.

Установить кодовое слово, а ещё лучше число которое сотрудник банка должен знать.

Т.е. звонок:



- Здравствуйте я из ТКС банк

- ок, назовите пятую и восьмую цифру кодового числа.

- x,y

- Спасибо, продолжаем диалог/

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