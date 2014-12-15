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Аватар Дмитрий (dazran)
15.12.2014 14:28 #
На рассмотрении

Кодовое слово для сотрудников банка

Часто звонят сотрудники банка и перед началом решения основного вопроса для идентификации клиента расспрашивают весьма конфиденциальную информацию. Телефоны с которых поступают звонки весьма различны, хотелось бы иметь возможность однозначно идентифицировать звонящего именно как сотрудника банка, и не разгласить персональную информацию о себе возможным мошенникам.
Установить кодовое слово, а ещё лучше число которое сотрудник банка должен знать.
Т.е. звонок:

- Здравствуйте я из ТКС банк
- ок, назовите пятую и восьмую цифру кодового числа.
- x,y
- Спасибо, продолжаем диалог/
9

Комментарии 9

ddmitriev
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Ну да, просто чтобы можно было его в своем личном кабинете менять. Поддерживаю.
Gilmut
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Прекрасная мысль! smile:thumbsup:
Denius
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Прикольно. А то в самом деле почему я должен верить, что это звонок из Тинькова. Я, уж простят меня сотрудники, могу и послать. Ну и посылаю обычно, если начинают пытаться узнавать что-то. Даже на вопрос: "Иван Иванович?" обычно отвечаю "Возможно! А кого интересует?"
mashtalov
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Поддерживаю, правильная идея!
Светлана2909
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Не поняла, то есть Клиент также идентифициует Банкира?
Светлана2909
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А не проще ли многоканальный номер для сотрудников сделать и все? Думаю, проще с одного номера звонить, а не Аутентификацию сотрудникам устраивать, тем более информация может утечь за пределы Банка, а номер телефона закреплен за Банком.
Сергей Дерябин
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Светлана (Светлана2909) пишет:
А не проще ли многоканальный номер для сотрудников сделать и все? Думаю, проще с одного номера звонить, а не Аутентификацию сотрудникам устраивать, тем более информация может утечь за пределы Банка, а номер телефона закреплен за Банком.


Подмена номера существует давно и делается очень просто. Если у Вас на экране телефона определился известный Вам номер банка - то далеко не обязательно звонят из банка и именно с этого номера
Дим-Димыч
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Тинькофф_Кредитные Системы пишет:
15.12.2014 в 15:12 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»

Прошел месяц. Почему идея пока на рассмотрении? Например, я уже добавляю весь телемаркетинг (звонки с предложением продать мне что-то от Тинькова) в черный список смартфона, это действительно работает вместо просьбы, отправленной через банк клиент "больше не звонить". В Сбербанке есть номер 900, в ВТБ 8 800 100-24-24. Пусть в ТКС будет один, единый номер с которого будут идти входящие звонки (для меня) только по делу.
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