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Дмитрий
(dazran)
На рассмотрении
Кодовое слово для сотрудников банка
Часто звонят сотрудники банка и перед началом решения основного вопроса для идентификации клиента расспрашивают весьма конфиденциальную информацию. Телефоны с которых поступают звонки весьма различны, хотелось бы иметь возможность однозначно идентифицировать звонящего именно как сотрудника банка, и не разгласить персональную информацию о себе возможным мошенникам.
9
Установить кодовое слово, а ещё лучше число которое сотрудник банка должен знать.
Т.е. звонок:
- Здравствуйте я из ТКС банк
- ок, назовите пятую и восьмую цифру кодового числа.
- x,y
- Спасибо, продолжаем диалог/
Комментарии 9
Подмена номера существует давно и делается очень просто. Если у Вас на экране телефона определился известный Вам номер банка - то далеко не обязательно звонят из банка и именно с этого номера
Прошел месяц. Почему идея пока на рассмотрении? Например, я уже добавляю весь телемаркетинг (звонки с предложением продать мне что-то от Тинькова) в черный список смартфона, это действительно работает вместо просьбы, отправленной через банк клиент "больше не звонить". В Сбербанке есть номер 900, в ВТБ 8 800 100-24-24. Пусть в ТКС будет один, единый номер с которого будут идти входящие звонки (для меня) только по делу.