Отклонено

реализовать возможность отключить SMS-банк через ИБ или по звонку в службу поддержки

В последнее время участились случаи незаконного перевыпуска SIM-карт по фальшивым документам/доверенностям в салонах связи различных операторов. После перевыпуска SIM-карты ИБ у ТКС банка как правило блокируется (хотя и не всегда, а иногда это происходит с некоторой задержкой в несколько часов). Пока мошенники имеют доступ к аб. номеру, они могут отправить SMS-запросы в ТКС-банк на номер 2273, узнать список карт, баланс по ним, список депозитов и т.д. Кроме того, они могут пополнить номер мобильного телефона, к которому уже получили доступ, а затем перевести эти деньги, например, на qiwi, и вывести их.



Идея заключается в том, чтобы у клиента была возможность отключить такие SMS-операции, и чтобы для их включения нужно было либо войти в ИБ, либо позвонить в службу поддержки по телефону. Это оградит тех клиентов банка, которые не пользуются SMS-запросами, от возможной утечки данных о картах/вкладах, а также спасёт их от потери денежных средств.



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