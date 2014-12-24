Отклонено

Нужно чтобы банкомат писал о возникновении технического овердрафта и о возможности конвертации завтрашним числом

У меня возникла ситуация, что я положил рубли на карточный счет и снял валюту. Банкомат писал, что счет пополнен, баланс положительный и что я снимаю по одному курсу. На следующий день, у меня возникла задолженность по депозитной карте в 250тыс рублей. Оказалось, что деньги, на момент пополнения через банкомат, не зачислились на счет и конвертация произошла на следующий день. Хотя я снимал валюту, в день пополнения счета. Если бы у меня была хоть какая то возможность узнать, что валюту я покупаю в кредит, я бы никогда этого не сделал. И если бы банкомат писал, что конвертация будет происходить завтрашним числом, я бы тоже отказался от операции.

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