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Аватар Кирилл Виноградов (kirill_vinogradov)
24.12.2014 23:54 #
Отклонено

Нужно чтобы банкомат писал о возникновении технического овердрафта и о возможности конвертации завтрашним числом

У меня возникла ситуация, что я положил рубли на карточный счет и снял валюту. Банкомат писал, что счет пополнен, баланс положительный и что я снимаю по одному курсу. На следующий день, у меня возникла задолженность по депозитной карте в 250тыс рублей. Оказалось, что деньги, на момент пополнения через банкомат, не зачислились на счет и конвертация произошла на следующий день. Хотя я снимал валюту, в день пополнения счета. Если бы у меня была хоть какая то возможность узнать, что валюту я покупаю в кредит, я бы никогда этого не сделал. И если бы банкомат писал, что конвертация будет происходить завтрашним числом, я бы тоже отказался от операции.
3

Комментарии 3

kirill_vinogradov
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Еще лучше, если бы банкомат писал- деньги еще не поступили на ваш счет, хотите ли вы получить валюту за счет кредита
Соколова Дарья
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25.12.2014 в 10:38 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Соколова Дарья
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25.12.2014 в 16:17 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Отклонено»
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