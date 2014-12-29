Внедрить алгоритм Google Authenticator
для формирования кодов подтверждения и выбора клиентом в качестве опции. Алгоритм открыт, стандартизирован, успешно применяется во многих сервисах и не завязан на Google (просто название такое). Приложения для генерации кодов существуют для всех основных мобильных платформ: WP, Andoid, iOS, BlackBerry, и вполне себе могут заменить физические OTP-токены или скретч-карты, которые можно потерять или сломать, надолго закрыв себе доступ к ИБ до замены. Также это может позволить защититься от мошенничества путем перевыпуска/кражи сим-карт или перехвата SMS. Кстати, SMS иногда просто не доходят, либо же недоступны для устройств без GSM-модуля.
Комментарии 5
сегодня приходят смс, завтра не приходят
SMS + Google Authenticator - защита крутая.
Единственный минус - нужно вводить еще один код. Отнимет больше времени.
Поэтому желательно, чтобы эта функция подключалась не автоматически, а самим клиентом по желанию.
И не на все операции подряд - а например, на вывод крупных сумм (клиент задает лимит на суточный вывод и если этот лимит превышается одной или несколькими подряд операциями, то начинает запрашиваться дополнительный код из Google Authenticator).