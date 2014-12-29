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Аватар Виталий (vitaliy86)
29.12.2014 21:00 #
Ждет рассмотрения

Хешь на банк

Например, я пишу #<имя банка> в любом месте сайта, а ссылка на страницу банка поставляется.
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