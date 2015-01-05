28.08.2015 в 14:33 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»

Уважаемый 100base-tx.

Спасибо за идею. В настоящий момент нет возможности ее реализовать. Однако, мы всегда готовы корректировать это поле в индивидуальном порядке. В случае такой необходимости Вам достаточно направить распоряжение в банк с соответствующим комментарием.

С уважением,
Тинькофф Банк.