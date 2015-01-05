Отклонено
Увеличить размер поля "назачение платежа"
Недавно появилось поле "назначение платежа", но его длины недостаточно, например, для перевода на счета некоторых брокеров. Предлагаю увеличить поле хотя бы до 200 символов, а также убрать строку "перевод с карты xxxx", дописываемую при каждом платеже.
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Комментарии 1
Уважаемый 100base-tx.
Спасибо за идею. В настоящий момент нет возможности ее реализовать. Однако, мы всегда готовы корректировать это поле в индивидуальном порядке. В случае такой необходимости Вам достаточно направить распоряжение в банк с соответствующим комментарием.
С уважением,
Тинькофф Банк.