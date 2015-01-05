Отклонено

Увеличить размер поля "назачение платежа"

Недавно появилось поле "назначение платежа", но его длины недостаточно, например, для перевода на счета некоторых брокеров. Предлагаю увеличить поле хотя бы до 200 символов, а также убрать строку "перевод с карты xxxx", дописываемую при каждом платеже.

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