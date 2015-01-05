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Аватар Леонид (Leonid1986)
05.01.2015 18:42 #
Реализовано

Предложение по оповещению Банка о путешествиях без оценки

Добрый день!

Сейчас в ИБ заполняю информацию о планируемом путешествии. Особенность такова, что в оповещении можно указать только одну страну и одну карту.

Лечу в БеНиЛюкс. Прилетаю в Дюссельдорф. Есть хотелка заехать в Лилль и Шампань. Карты планирую использовать две: RUR и EUR. Выходит, что мне надо внести 10(десять!) записей о планируемом путешествии.

Сама идея такого оповещения удобная и хорошая, но я бы дал клиенту заполнить всё в одной записи. Пример: "Даты XXX-YYY; карты AAA, BBB; Страны: Германия, Нидерланды, Бельгия, Франция, Люксембург
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Комментарии 3

Тинькофф Банк
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27.02.2015 в 11:19 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Тинькофф Банк
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22.02.2018 в 13:06 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Реализовано»
Тинькофф Банк
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Здравствуйте!

С момента подачи идеи функционал менялся несколько раз.
Теперь страны пребывания добавлять удобнее, а делать это можно и через мобильное приложение. Спасибо.

С уважением,
Тинькофф Банк.
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