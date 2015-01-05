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Реализовано

Предложение по оповещению Банка о путешествиях без оценки

Добрый день!



Сейчас в ИБ заполняю информацию о планируемом путешествии. Особенность такова, что в оповещении можно указать только одну страну и одну карту.



Лечу в БеНиЛюкс. Прилетаю в Дюссельдорф. Есть хотелка заехать в Лилль и Шампань. Карты планирую использовать две: RUR и EUR. Выходит, что мне надо внести 10(десять!) записей о планируемом путешествии.



Сама идея такого оповещения удобная и хорошая, но я бы дал клиенту заполнить всё в одной записи. Пример: "Даты XXX-YYY; карты AAA, BBB; Страны: Германия, Нидерланды, Бельгия, Франция, Люксембург

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