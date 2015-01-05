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Леонид
(Leonid1986)
Реализовано
Предложение по оповещению Банка о путешествиях без оценки
Добрый день!
3
Сейчас в ИБ заполняю информацию о планируемом путешествии. Особенность такова, что в оповещении можно указать только одну страну и одну карту.
Лечу в БеНиЛюкс. Прилетаю в Дюссельдорф. Есть хотелка заехать в Лилль и Шампань. Карты планирую использовать две: RUR и EUR. Выходит, что мне надо внести 10(десять!) записей о планируемом путешествии.
Сама идея такого оповещения удобная и хорошая, но я бы дал клиенту заполнить всё в одной записи. Пример: "Даты XXX-YYY; карты AAA, BBB; Страны: Германия, Нидерланды, Бельгия, Франция, Люксембург
Комментарии 3
С момента подачи идеи функционал менялся несколько раз.
Теперь страны пребывания добавлять удобнее, а делать это можно и через мобильное приложение. Спасибо.
С уважением,
Тинькофф Банк.