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Ждет рассмотрения

Расширить функционал Сбербанк Онлайн - Запрос и отслеживание суммы задолженности по ЕИРЦ и перед налоговой

По прекрасному примеру СБ-банка, хорошо бы реализовать в Сбербанк Онлайн функцию запроса и автоматического отслеживания сумм задолженности клиента 1) по квартплате (ЕИРЦ) и 2) в налоговой. Наличие такой услуги производит, по-моему, крайне положительное впечатление - клиенту она нужна не всегда, но когда нужна, то она ОЧЕНЬ нужна. Она повысит лояльность к Сберу более качественных клиентов, которым, например, некогда стоять в очереди в ЕИРЦ в случае утери бумажной квитанции на квартплату или необходимости уточнения суммы платежа, или если Почта России её не доставила или доставила поздно, как у меня в ЦАО Москвы бывает нередко. Не говоря уже о своевременном обнаружении претензий со стороны налоговой - отличная услуга, яркая и полезная! СБ-банк, кстати, предоставлял её совершенно бесплатно (может, потому и...). Сберу, надо думать, гораздо легче организовать такую идею, а заодно она отвечает "социальной направленности" Сбера. В общем, никаких минусов, сплошные плюсы. Успехов!

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