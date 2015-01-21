На рассмотрении

Добавить возможность запрета восстановления пароля на ИБ по № карты и SMS-коду

В настоящий момент у клиентов есть возможность войти в ИБ, не зная пароль: для этого достаточно ввести № карты и код из SMS. Однако, если у человека украли одновременно и телефон, и бумажник с картой (например, они были в куртке), то у преступника есть возможность без каких-либо проблем получить полный доступ к ИБ, провести и подтвердить любые переводы и т.д. При этом нет необходимости знать что-либо о клиенте: ни ФИО, ни паролей, ни кодовых слов.



Ранее на этом сайте уже предлагалось в целях повышения безопасности запретить возможность восстанавливать пароль на ИБ по № карты, либо добавить в поле восстановления пароля ввод какой-либо дополнительной информации: например, цифровой код доступа, кодовое слово и т.д. Но та идея была, к сожалению, отклонена.



Прошу рассмотреть другой вариант: позволить клиенту добровольно разрешать/запрещать восстановление пароля к ИБ по № карты и SMS-коду в настройках на сайте ИБ, и по умолчанию эту возможность оставить включенной (как сейчас). Те люди, которые часто забывают пароли, по-прежнему будут пользоваться этой возможностью, не загружая колл-центр своими звонками. Те же, кто уверены на 100%, что пароль не забывают, и кто хотел бы повысить безопасность своих денежных средств, могли бы отключить возможность восстановления пароля по № карты и SMS-коду.



Если одновременно украдены и телефон, и карта, то - как правило - оперативно позвонить в банк и заблокировать денежные средства не так-то просто. А давать потенциальным мошенникам карт-бланш на любые операции просто по факту наличия у них на руках мобильного телефона и банковской карты - всё-таки не очень хорошая идея.



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