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Е. Ида.
(euga11)
На рассмотрении
Сокрытие номера в ИБ
В интерфейсе ИБ мобильный номер клиента иногда частично заменяется звёздочками. Например, на странице "Настройки", либо при добавлении автоплатежа ("Добавить номер" - "Ваш номер").
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Однако, когда автоплатёж уже добавлен к собственному номеру клиента, то номер показывается в явном виде в списке автоплатежей. Аналогично, номер показывается если нажать кнопку "показать квитанцию" в "истории платежей и переводов". Если уж скрывать номер клиента, то имеет смысл это делать последовательно во всех случаях, иначе смысла нет.
Предлагаю исправить существующие станицы ИБ, где номер по-прежнему показывается.
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