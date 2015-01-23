Реализовано

Генерация ПИН-кода в Интернет-банке

очень часто в отзывах пишут, что сталкиваются с проблемами с кодовым словом по дебетовым картам. сам имел туже проблему: после перевыпуска карты сгенерировать пин-код получилось прямо-таки под "честное слово", так как кодовое слово даже после двух заявлений на смену кодового слова, остается для меня загадкой, на которую я не знаю ответ. В связи с этим предлагаю сделать доступной операцию генерации/получения ПИН-кода в интернет-банке, так как кодовой слово как правило только для данной операции требуется.

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