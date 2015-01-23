Ждет рассмотрения

Кодовые слова

Предлагаю отказаться от схемы, когда к каждому договору нужно свое кодовое слово.

все-таки человек (клиент) один - и пароль для доступа (кодовое слово) должен быть один.

я как клиент имею очень странную ситуацию, с кодовым словом по кредитной карте все в норме и ни каких проблем - при заключении договора один раз спросили и все работает, а по дебетовой карте - третий год свое кодовое слово не знаю, при том, что два заявления написано на смену кодового слова в 13 году, а в 15 году наступил перевыпуск карты, а проблема все та же : "кодовое слово не верно. пин-код не получите! идите в офис писать заявление."

0