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Номинальный счет

не нашел статьи на сайте про номинальный счет -860.1 - 860.6 ГК РФ, который используется как и опекунами, так и должен использоваться лицами, уплачивающими алименты на несовершеннолетних детей. Какие банки предлагают такой продукт? И кто может открыть такой счет? Лицо уплачивающее алименты на детей, или лицо получающее алименты на детей?

Может быть сделайте миниобзор банков которые открывают такой счет?

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