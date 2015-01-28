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Аватар Сергей_13 (Forpost)
28.01.2015 20:26 #
Реализовано

Номинальный счет

не нашел статьи на сайте про номинальный счет -860.1 - 860.6 ГК РФ, который используется как и опекунами, так и должен использоваться лицами, уплачивающими алименты на несовершеннолетних детей. Какие банки предлагают такой продукт? И кто может открыть такой счет? Лицо уплачивающее алименты на детей, или лицо получающее алименты на детей?
Может быть сделайте миниобзор банков которые открывают такой счет?
7

Комментарии 7

Редактор
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29.01.2015 в 13:55 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
Редактор
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Поставили задачу нашему коллеге, отвечающему за советы для населения - Артему Ейскову. Надеюсь, в течение месяца текст появится - ссылку здесь размещу.
Forpost
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Поставили задачу нашему коллеге, отвечающему за советы для населения - Артему Ейскову. Надеюсь, в течение месяца текст появится - ссылку здесь размещу.

Филипп Ильин-Адаев

Спасибо! Тема актуальна для опекунов и лиц уплачивающих алименты.
bii
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1) согласен, что вопрос использования номинальных счетов - очень интересен. Но, например, для лиц , уплачивающих алименты, и до появления этого типа счета не было проблемы: идешь в любой банк, открываешь счет на имя опекуна (без его присутствия и каких-либо документов на него), вносишь деньги, сообщаешь опекуну о внесенных средствах.
2) Филипп, если возможно, то включите, пжта, в задачу использование номинальных счетов и для других целей. Например, один региональный банк, использует их для пенсионных средств граждан. Еще, как и=мне известно этот счет можно использовать в расчетах в сделках, когда третья сторона выступает посредником в сделках между ФЛ или между ЮЛ.
3) одновременоо с номинальными счетами появились и счета эскроу. По ним не могу найти практики использования? Если где-то есть , сообщите пжта!
Артём Ейсков
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1) согласен, что вопрос использования номинальных счетов - очень интересен. Но, например, для лиц , уплачивающих алименты, и до появления этого типа счета не было проблемы: идешь в любой банк, открываешь счет на имя опекуна (без его присутствия и каких-либо документов на него), вносишь деньги, сообщаешь опекуну о внесенных средствах.


С алиментами, которые платятся ребёнку, живущему со вторым родителем, проблем быть не должно. Насколько я понял, изменения касаются детей, живущих под опекой. Но на юридических форумах на этот счёт продолжают спорить ) Так что, лучше узнать в местной опеке или суде - кто там занимается вопросами алиментов, я не в курсе, к счастью )


2) Филипп, если возможно, то включите, пжта, в задачу использование номинальных счетов и для других целей. Например, один региональный банк, использует их для пенсионных средств граждан. Еще, как и=мне известно этот счет можно использовать в расчетах в сделках, когда третья сторона выступает посредником в сделках между ФЛ или между ЮЛ.


Пока почти не используется, практики нет. Думаю, год-два будет нарабатываться. Но юридически препятствий нет - если вы убедите банк разработать специально под вас такой договор, то всё будет. В расчётах по сделкам с посредником лучше использовать эскроу-счёт, он специально заточен на такие операции. Номинальный - всё-таки о другом.


3) одновременно с номинальными счетами появились и счета эскроу. По ним не могу найти практики использования? Если где-то есть , сообщите пжта!
Ivan Beliy


Откуда сейчас практика? ) Закону полгода всего, Сбер ещё даже с внутренними документами не прочухался. Полагаю, что примеры если и есть, то единичные. Открытых данных по этому поводу найти не удалось.

Про номинальный счёт сегодня вечером у меня будет текст.
Редактор
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02.02.2015 в 12:00 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
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