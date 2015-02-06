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Аватар Олег (OlegSGV)
06.02.2015 12:47 #
Отклонено

Информирование о операциях по картсчету по электронной почте

Как известно, банки обязаны информировать пользователей об операциях по картсчету. Если кто-то не подключил себе услугу информирования по SMS - то отчего бы банку, в строгом соответствии с законодательством, не информировать юзера об операциях?
10

Комментарии 10

-poih
#
и что бы адрес оповещения отдельно от основного настраивался.
Advokata
#
ИМХО.. Смс и так вполне достаточно
lordkaho
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Банк и так информирует клиентов о операциях. Какой еще вариант информирования кроме имеющихся вы хотите предложить?
OlegSGV
#
Если SMS-оповещение не подключено (платное) - то КАК банк информирует клиента?
komzolkin
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Если SMS-оповещение не подключено (платное) - то КАК банк информирует клиента?

Олег

Выпиской в интернет-банке. В строгом, кстати, соответствии с законодательством.
OlegSGV
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А письмо о операции кинуть на почту - разорит банк?

И насчет информирования в инет-банке - давайте я на на дверях своей квартиры заявки банку писать буду, а он их там читать будет?
artefactmix
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Представьте, сколько проблем будет. Кому-то письмо не пришло, кто-то не удосужился почту изменить. Это бред, есть ИБ,Мп. Пользуйтесь ими.
OlegSGV
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Ровно такие же проблемы могут быть с SMS - не пришло, не прочитал.
Так отчего тогда SMS имеют место быть - электронная почта нет?
не могу признать это аргументом.
Candwer
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Защита электронной почты под большим вопросом, сколько раз уже были случаи вскрытия паролей как единичных так и миллионными пачками. Только я помню 4 раза за последние 10 лет. Не стоит ежедневно по нескольку раз на электронку письма с относительно конфиденциальными данными слать, а в ИБ и так всё есть, что при наличии интернета считаю равносильно рассылке на e-mail.
Тинькофф Банк
#
28.08.2015 в 13:48 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»

Уважаемый OlegSGV.

Спасибо за идею. В настоящий момент банк не планирует добавлять функцию оповещения о расходных операциях по электронной почте. Для просмотра операция, помимо SMS-банка, рекомендуем использовать систему интернет-банк. Не исключаем, что вернемся к Вашему предложению в перспективе.

С уважением,
Тинькофф Банк.
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