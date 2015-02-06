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Отклонено

Информирование о операциях по картсчету по электронной почте

Как известно, банки обязаны информировать пользователей об операциях по картсчету. Если кто-то не подключил себе услугу информирования по SMS - то отчего бы банку, в строгом соответствии с законодательством, не информировать юзера об операциях?

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