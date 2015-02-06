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Олег
(OlegSGV)
Отклонено
Информирование о операциях по картсчету по электронной почте
Как известно, банки обязаны информировать пользователей об операциях по картсчету. Если кто-то не подключил себе услугу информирования по SMS - то отчего бы банку, в строгом соответствии с законодательством, не информировать юзера об операциях?
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Комментарии 10
Выпиской в интернет-банке. В строгом, кстати, соответствии с законодательством.
И насчет информирования в инет-банке - давайте я на на дверях своей квартиры заявки банку писать буду, а он их там читать будет?
Так отчего тогда SMS имеют место быть - электронная почта нет?
не могу признать это аргументом.
Уважаемый OlegSGV.
Спасибо за идею. В настоящий момент банк не планирует добавлять функцию оповещения о расходных операциях по электронной почте. Для просмотра операция, помимо SMS-банка, рекомендуем использовать систему интернет-банк. Не исключаем, что вернемся к Вашему предложению в перспективе.
С уважением,
Тинькофф Банк.