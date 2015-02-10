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Реализовано

Просмотр информации о входящих межбанковских платежах.

На настоящий момент в ИБ невозможно просмотреть информацию о входящих межбанковских платежах: ни об отправителе, ни о поле "назначение платежа". Данный функционал реализован во многих других интернет-банках (к примеру, широко используемой банками Фактуре). Отсутствие функции затрудняет идентификацию входящих платежей (например, когда на карту переводится зарплата, страховые выплаты по вкладам, взыскания по исполнительным листам от ФССП - в общем, во всех случаях активного использования клиентом услуг банка). В идеале хотелось бы иметь возможность распечатать стандартную форму платежки на входящий перевод (такие же, как доступны сейчас для отправленных, исходящих переводов). В той же Фактуре например это именно так и реализовано. На мой взгляд, на данный момент это один из основных недостатков интернет-банка по функциональности.

Заранее спасибо!

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