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Аватар Антон (colorprint)
10.02.2015 22:09 #
Реализовано

Просмотр информации о входящих межбанковских платежах.

На настоящий момент в ИБ невозможно просмотреть информацию о входящих межбанковских платежах: ни об отправителе, ни о поле "назначение платежа". Данный функционал реализован во многих других интернет-банках (к примеру, широко используемой банками Фактуре). Отсутствие функции затрудняет идентификацию входящих платежей (например, когда на карту переводится зарплата, страховые выплаты по вкладам, взыскания по исполнительным листам от ФССП - в общем, во всех случаях активного использования клиентом услуг банка). В идеале хотелось бы иметь возможность распечатать стандартную форму платежки на входящий перевод (такие же, как доступны сейчас для отправленных, исходящих переводов). В той же Фактуре например это именно так и реализовано. На мой взгляд, на данный момент это один из основных недостатков интернет-банка по функциональности.
Заранее спасибо!
12

Комментарии 12

Тинькофф Банк
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Здравствуйте.
Благодарим за идею. Направим коллегам на рассмотрение.
kutschinski
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Плюсую, отличная идея!
AndrewTishkin
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На днях как раз надо было обязательно узнать реквизиты отправителя, по инерции хотел в ТБ перевод заказать, а потом вспомнил и использовал реквизиты местного банка, у которого ИБ хоть и немножко древний, но зато достаточно крутой, чтобы уметь показывать такие подробности
Antony5
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Нужная функция, а то приходится писать и просить предоставить скан платежки, а это и мое время и время работников банка
Semantic
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Было бы очень неплохо иметь такую функцию
kinesis
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поддерживаю.
вообще странно, что этого еще нет!
Тинькофф Банк
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28.08.2015 в 13:42 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
miron-off
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Тоже очень этого не хватает, надеюсь что запилят.
РевиZORROspb
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Тинькофф Банк пишет:
28.08.2015 в 13:42 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»

Тинькофф Банк что-то изменилось за 2.5 года? smile:magic:
Спасибо smile:flowers:
Тинькофф Банк
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21.11.2017 в 13:33 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Реализовано»
Тинькофф Банк
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РевиZORROspb пишет:
Тинькофф Банк пишет:
28.08.2015 в 13:42 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»

Тинькофф Банк что-то изменилось за 2.5 года? smile:magic:
Спасибо smile:flowers:


По входящему межбанку на текущий момент можно скачать платежное поручение, в котором доступна вся информация.
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