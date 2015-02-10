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Антон
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Реализовано
Просмотр информации о входящих межбанковских платежах.
На настоящий момент в ИБ невозможно просмотреть информацию о входящих межбанковских платежах: ни об отправителе, ни о поле "назначение платежа". Данный функционал реализован во многих других интернет-банках (к примеру, широко используемой банками Фактуре). Отсутствие функции затрудняет идентификацию входящих платежей (например, когда на карту переводится зарплата, страховые выплаты по вкладам, взыскания по исполнительным листам от ФССП - в общем, во всех случаях активного использования клиентом услуг банка). В идеале хотелось бы иметь возможность распечатать стандартную форму платежки на входящий перевод (такие же, как доступны сейчас для отправленных, исходящих переводов). В той же Фактуре например это именно так и реализовано. На мой взгляд, на данный момент это один из основных недостатков интернет-банка по функциональности.
12
Заранее спасибо!
Комментарии 12
Благодарим за идею. Направим коллегам на рассмотрение.
вообще странно, что этого еще нет!
Тинькофф Банк что-то изменилось за 2.5 года?
Спасибо
По входящему межбанку на текущий момент можно скачать платежное поручение, в котором доступна вся информация.