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На рассмотрении

Подтверждение операций в ИБ по digipass/displaycard/OTP-устройствам

Многие клиенты банка хранят значительные суммы на вкладах, в пределах страхового лимита АСВ 1.4млн. руб., а зачастую и намного выше.

При этом т.к. банк является дистанционным и интернет-банк является основным каналом обслуживания - это налагает дополнительные требования к безопасности проведения операций. Использование SMS-сообщений для подтверждения операций не всегда обеспечивает приемлемый уровень безопасности (нередки случаи заражения смартфонов вирусами с перехватом SMS сообщений, получения злоумышленниками дубликатов SIM-карт по поддельным доверенностям с последующим перехватом SMS-сообщений и др.) Также затрудняется проведение операций при нахождении за рубежом, при проблемах с доставкой sms-сообщений. Между тем, в большинстве европейских и других зарубежных банков, особенно ориентированных на дистанционное обслуживание, уже давно стандартом де-факто стало использование аппаратных средств генерации одноразовых паролей (OTP) для подтверждения операций в интернет-банке, лишенных перечисленных недостатков и обеспечивающих более высокий уровень защиты. Было бы хорошо, если бы банк поддерживал использование таких устройств, хотя бы по выбору клиента и оплате им (полной или частичной) стоимости устройства (например, display card, защищенной дополнительным PIN-кодом).

Заранее спасибо!

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