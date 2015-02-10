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Антон
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На рассмотрении
Подтверждение операций в ИБ по digipass/displaycard/OTP-устройствам
Многие клиенты банка хранят значительные суммы на вкладах, в пределах страхового лимита АСВ 1.4млн. руб., а зачастую и намного выше.
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При этом т.к. банк является дистанционным и интернет-банк является основным каналом обслуживания - это налагает дополнительные требования к безопасности проведения операций. Использование SMS-сообщений для подтверждения операций не всегда обеспечивает приемлемый уровень безопасности (нередки случаи заражения смартфонов вирусами с перехватом SMS сообщений, получения злоумышленниками дубликатов SIM-карт по поддельным доверенностям с последующим перехватом SMS-сообщений и др.) Также затрудняется проведение операций при нахождении за рубежом, при проблемах с доставкой sms-сообщений. Между тем, в большинстве европейских и других зарубежных банков, особенно ориентированных на дистанционное обслуживание, уже давно стандартом де-факто стало использование аппаратных средств генерации одноразовых паролей (OTP) для подтверждения операций в интернет-банке, лишенных перечисленных недостатков и обеспечивающих более высокий уровень защиты. Было бы хорошо, если бы банк поддерживал использование таких устройств, хотя бы по выбору клиента и оплате им (полной или частичной) стоимости устройства (например, display card, защищенной дополнительным PIN-кодом).
Заранее спасибо!
Комментарии 4
Сделайте что-то типа Google Authenticator.
Он самостоятельно генерирует пароли для входа в аккаунт при двухэтапной аутентификации.
Можно подумать компы, сайты не заражаются вирусами, где также могут одноразовые коды доступа перехватываться злоумышленниками.