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Аватар Дмитрий Кравцов (dima777)
11.02.2015 06:40 #
Ждет рассмотрения

Отображение реквизитов счетов в Сбербанк Онлайн

Предлагаю ввести отображение реквизитов счетов в Сбербанк Онлайн. Решил сегодня перевести деньги на счёт, а номер счёта не знаю. Позвонил по т. 88005555550, оператор продиктовала номер счёта, ошиблась, поправилась... переводить я не решился в итоге... Придётся идти до банкомата.
Было бы неплохо ввести строку в меню карт, вкладов и т.д., например, "РЕКВИЗИТЫ", на которую бы клиент кликнул и узнал всё, что требуется для перевода средств.
Спасибо за внимание! Дмитрий.
PS : Сначала написал, потом подумал, как говорится... Уважаемые сотрудники Сбербанка, на каждой странице идей вас просят добавить возможность посмотреть реквизиты счетов! Неужели это так трудно реализовать???!!! Кому-то хоть отчёты приходят с номером счёта, а мне и отчёты не приходят, даже если вручную заказать в Сбербанк Онлайн!
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Комментарии 3

s-lana82
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Не знаю куда вы смотрите smile:o , но там такое давно есть!!! и в полной версии и в мобильной....смотрите внимательнее))))
dima777
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На бесплатной Маэстро указан счёт, но нет ни БИК банка, ни остальных реквизитов. У кредитки Визы даже счёт не указан.
viabank
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в грядущей мобильной версии (уже анонсирована, пока желающим доступна бета) точно есть полные реквизиты дебетовой Momentum
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