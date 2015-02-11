Ждет рассмотрения

Отображение реквизитов счетов в Сбербанк Онлайн

Предлагаю ввести отображение реквизитов счетов в Сбербанк Онлайн. Решил сегодня перевести деньги на счёт, а номер счёта не знаю. Позвонил по т. 88005555550, оператор продиктовала номер счёта, ошиблась, поправилась... переводить я не решился в итоге... Придётся идти до банкомата.

Было бы неплохо ввести строку в меню карт, вкладов и т.д., например, "РЕКВИЗИТЫ", на которую бы клиент кликнул и узнал всё, что требуется для перевода средств.

Спасибо за внимание! Дмитрий.

PS : Сначала написал, потом подумал, как говорится... Уважаемые сотрудники Сбербанка, на каждой странице идей вас просят добавить возможность посмотреть реквизиты счетов! Неужели это так трудно реализовать???!!! Кому-то хоть отчёты приходят с номером счёта, а мне и отчёты не приходят, даже если вручную заказать в Сбербанк Онлайн!

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