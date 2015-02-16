На рассмотрении

Бесплатное обслуживание при наличии 30000 рублей на счёте-сейфе

Сегодня функция счёта-сейфа наконец-то вышла из бета-версии, однако с сожалением узнал, что наличие тех же 30000 рублей в сейфе никак не влияет на стоимость ежемесячного обслуживания. Предлагаю банку рассмотреть возможность бесплатного обслуживания при нахождении на счёте-сейфе суммы в те же 30000 рублей.



На данный момент банк вынуждает клиентов, желающих иметь бесплатное обслуживание, держать на карте сумму более чем в 30000 рублей, и при этом следить за тем, чтобы в месяц была хотя бы одна расходная операция, да еще и играть лимитами для большей безопасности. Счет-сейф призван обезопасить наши деньги, и они при этом всё равно будут лежать в том же самом банке, просто к ним не будет доступа у воров карт. Почему бы не сделать обслуживание бесплатным, если в течение месяца каждый день в том же сейфе лежит более 30000 рублей.

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