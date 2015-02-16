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Аватар Евгений Вильдяев (Aldaron)
16.02.2015 19:57 #
Отклонено

Бесплатное SMS-информирование

Предлагаю банку помимо бесплатного обслуживания делать бесплатным и SMS-информирование при хранении на счете суммы более 30000 рублей. Честно говоря, вот эти 39 рублей уж очень мелочно выглядят. Знаю ряд банков, где при наличии определенной суммы на карте/сейфе обслуживание становится полностью бесплатным (включая SMS-информирование), почему бы Тинькофф Банку не сделать также? Я же вижу, что вы цените лояльных клиентов.
3

Комментарии 3

ou7break
#
хорошая идея!
100base-tx
#
Неплохая идея. Только не от 30000, а от 300000, например, но на всех счетах.
Тинькофф Банк
#
28.08.2015 в 14:01 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»

Уважаемый Aldaron.

Спасибо за идею, однако к пересмотру тарифной политики в настоящий момент банк не готов. Однако не будем исключать, что вернемся к вашему предложению в будущем.

С уважением,
Тинькофф Банк.
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