Отклонено
Бесплатное SMS-информирование
Предлагаю банку помимо бесплатного обслуживания делать бесплатным и SMS-информирование при хранении на счете суммы более 30000 рублей. Честно говоря, вот эти 39 рублей уж очень мелочно выглядят. Знаю ряд банков, где при наличии определенной суммы на карте/сейфе обслуживание становится полностью бесплатным (включая SMS-информирование), почему бы Тинькофф Банку не сделать также? Я же вижу, что вы цените лояльных клиентов.
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Комментарии 3
Уважаемый Aldaron.
Спасибо за идею, однако к пересмотру тарифной политики в настоящий момент банк не готов. Однако не будем исключать, что вернемся к вашему предложению в будущем.
С уважением,
Тинькофф Банк.