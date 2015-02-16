Отклонено

Бесплатное SMS-информирование

Предлагаю банку помимо бесплатного обслуживания делать бесплатным и SMS-информирование при хранении на счете суммы более 30000 рублей. Честно говоря, вот эти 39 рублей уж очень мелочно выглядят. Знаю ряд банков, где при наличии определенной суммы на карте/сейфе обслуживание становится полностью бесплатным (включая SMS-информирование), почему бы Тинькофф Банку не сделать также? Я же вижу, что вы цените лояльных клиентов.

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