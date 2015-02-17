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Отклонено

Бесплатные push уведомления

Почему бы на ряду с платными SMS сообщениями не отправлять, бесплатные push уведомления об операциях по карте, для тех у кого установлено мобильное приложение. Для банка отправка каждого push уведомления абсолютно ничего не стоит (не считая расходов на наладку системы). От возможного отказа от платного смс сервиса банк также ничего не потеряет так, как комиссия за эту услугу сопоставима с расходами банка. С другой стороны клиент сможет выбрать один из вариантов: платные смс, бесплатные пуш уведомления, и то и другое, ни то ни другое.

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