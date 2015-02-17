Отклонено
Бесплатные push уведомления
Почему бы на ряду с платными SMS сообщениями не отправлять, бесплатные push уведомления об операциях по карте, для тех у кого установлено мобильное приложение. Для банка отправка каждого push уведомления абсолютно ничего не стоит (не считая расходов на наладку системы). От возможного отказа от платного смс сервиса банк также ничего не потеряет так, как комиссия за эту услугу сопоставима с расходами банка. С другой стороны клиент сможет выбрать один из вариантов: платные смс, бесплатные пуш уведомления, и то и другое, ни то ни другое.
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Комментарии 6
Предположу что боятся снижения дохода от смс-оповещений.
Спасибо за идею, однако в настоящий момент возможность подключить PUSH-уведомления доступно только при подключенной услуге SMS-Банк. Мы не исключаем, что Ваше предложение будет реализовано в перспективе, но какие-либо конкретные сроки назвать не готовы. Поэтому пока что вынуждены отклонить эту идею.
С уважением,
Тинькофф Банк.
Банк платит операторам сотовой связи сумму сопоставимую с комиссией за смс-банк. Предположу, что люди принимающие решения этого не знают, и боятся потерять доходы.