Ждет рассмотрения

Уведомление о необходимости уплаты минимального платежа

У банка Авангард очень хороший СМС-сервис, которые сообщает обо всех происходящих событиях. Предлагаю добавить также функцию напоминания о необходимости оплаты минимального платежа. СМС 1 числа утром о начислении штрафа за невыплату минимального платежа, конечно, является хорошим напоминанием, а вот если бы банк прислал СМС накануне с указанием суммы, которую нужно оплатить и с указанием размера штрафа, который будет начислен в случае неуплаты, было бы намного лучше. Я являюсь клиентом банка уже более 6 лет, уверен, что банку не интересно подлавливать клиентов на том, что они что-то забыл или не успел сделать, думаю, эта функция улучшит платежную дисциплину клиентов и их отношение к банку.

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