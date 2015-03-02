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Аватар Дмитрий Квасников (Dreamkeeper)
02.03.2015 10:15 #
Ждет рассмотрения

Уведомление о необходимости уплаты минимального платежа

У банка Авангард очень хороший СМС-сервис, которые сообщает обо всех происходящих событиях. Предлагаю добавить также функцию напоминания о необходимости оплаты минимального платежа. СМС 1 числа утром о начислении штрафа за невыплату минимального платежа, конечно, является хорошим напоминанием, а вот если бы банк прислал СМС накануне с указанием суммы, которую нужно оплатить и с указанием размера штрафа, который будет начислен в случае неуплаты, было бы намного лучше. Я являюсь клиентом банка уже более 6 лет, уверен, что банку не интересно подлавливать клиентов на том, что они что-то забыл или не успел сделать, думаю, эта функция улучшит платежную дисциплину клиентов и их отношение к банку.
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Комментарии 2

rdc
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Сумма минимального платежа рассчитывается только после наступления первого числа. До его наступления она неизвестна.
viabank
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обсуждалось уже не раз. дата внесения платежа едина для всех клиентов. подобная рассылка
а) создаст пиковую нагрузку на канал рассылки сообщений банком
б) не имеет большого смысла, поскольку забывчивым клиентам ничто абсолютно не мешает поставить напоминание на смартфоне и/или в календаре яндекс/гугл, там же можно поставить галочку, чтобы смс приходило на телефон.
банку совершенно незачем тратить ресурсы на дублирование функционала, уже доступного всем желающим.
А что касается платежной дисциплины - она является обязанностью клиента. Представьте, что это вы денег кому-то одолжили, и потом постоянно вынуждены напоминать, что пора бы платить.
Я не сотрудник банка, если что.
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