Ждет рассмотрения
Уведомление о необходимости уплаты минимального платежа
У банка Авангард очень хороший СМС-сервис, которые сообщает обо всех происходящих событиях. Предлагаю добавить также функцию напоминания о необходимости оплаты минимального платежа. СМС 1 числа утром о начислении штрафа за невыплату минимального платежа, конечно, является хорошим напоминанием, а вот если бы банк прислал СМС накануне с указанием суммы, которую нужно оплатить и с указанием размера штрафа, который будет начислен в случае неуплаты, было бы намного лучше. Я являюсь клиентом банка уже более 6 лет, уверен, что банку не интересно подлавливать клиентов на том, что они что-то забыл или не успел сделать, думаю, эта функция улучшит платежную дисциплину клиентов и их отношение к банку.
2
Комментарии 2
а) создаст пиковую нагрузку на канал рассылки сообщений банком
б) не имеет большого смысла, поскольку забывчивым клиентам ничто абсолютно не мешает поставить напоминание на смартфоне и/или в календаре яндекс/гугл, там же можно поставить галочку, чтобы смс приходило на телефон.
банку совершенно незачем тратить ресурсы на дублирование функционала, уже доступного всем желающим.
А что касается платежной дисциплины - она является обязанностью клиента. Представьте, что это вы денег кому-то одолжили, и потом постоянно вынуждены напоминать, что пора бы платить.
Я не сотрудник банка, если что.