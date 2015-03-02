Реализовано
Автоматическая пролонгация
Предлагаю при открытии вклада через ИБ добавить опцию: есть или нет автоматическая пролонгации вклада. И указывать статус автопролонгации (вкл./откл.) в ИБ. По умолчанию автопролонгация включена. Иногда не помнишь отправлял заявку на закрытие вклада или нет (в ИБ же это не отображается, к сожалению).
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Комментарии 1
Уважаемый maks-iv.
В настоящий момент, если оставлена заявка на закрытие вклада, информация об этом отображается в системе интернет-банк.
С уважением,
Тинькофф Банк.