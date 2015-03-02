28.08.2015 в 16:10 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Реализовано»

Уважаемый maks-iv.

В настоящий момент, если оставлена заявка на закрытие вклада, информация об этом отображается в системе интернет-банк.

С уважением,
Тинькофф Банк.