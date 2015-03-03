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Аватар Евгений Вильдяев (Aldaron)
03.03.2015 08:19 #
Реализовано

Одинаковые % на остаток по счёту-сейфу и карте

Появление счетов-сейфов это большое дело для банка. Вот только давайте не будем забывать, что они во многом нужны для того, чтобы не хранить деньги на карте. Однако % на остаток у накопительных счетов ниже, чем у карточного. Это вынуждает держать деньги на карте, а не на этом самом сейфе.

Предлагаю банку сделать одинаковой ставку по накопительным и карточным счетам. Да у сейфов есть преимущество в том, что вы не ограничены суммой в 500000 рублей и вам не нужно совершать одну покупку. Ну так давайте сделаем по-справедливому: ставка по сейфу до 500000 рублей (суммарно на все накопительные счета) будет 14%, а свыше 500000 рублей — те же 12%.
4

Комментарии 4

Тинькофф Банк
#
03.03.2015 в 08:21 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
maks-iv
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По валютным картам и счетам-сейфам тоже, наверное надо уравнять.
Тинькофф Банк
#
21.11.2017 в 14:31 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Реализовано»
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