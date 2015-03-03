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Одинаковые % на остаток по счёту-сейфу и карте

Появление счетов-сейфов это большое дело для банка. Вот только давайте не будем забывать, что они во многом нужны для того, чтобы не хранить деньги на карте. Однако % на остаток у накопительных счетов ниже, чем у карточного. Это вынуждает держать деньги на карте, а не на этом самом сейфе.



Предлагаю банку сделать одинаковой ставку по накопительным и карточным счетам. Да у сейфов есть преимущество в том, что вы не ограничены суммой в 500000 рублей и вам не нужно совершать одну покупку. Ну так давайте сделаем по-справедливому: ставка по сейфу до 500000 рублей (суммарно на все накопительные счета) будет 14%, а свыше 500000 рублей — те же 12%.

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