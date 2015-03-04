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Аватар Марина Царикевич (plan_ukem)
04.03.2015 23:50 #
Реализовано

Разъяснения для клиентов!

Получила травму, попала в больницу, сразу же прозвонила банкам, где у меня кредиты,"работники", как роботы без батареек в один голос мне заявили, что компенсации по страховому договору мне не положено, а теперь у меня задолженности и просрочки,хотя можно было все правильно оформить. Надеюсь на помощь специалистов сайта!
2

Комментарии 2

JuliaKV
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Добрый день!

Рекомендую оставить отзывы в «Народный рейтинг» (http://www.banki.ru/services/responses/) по тем банкам, в которых вы оформляли кредиты. Специалисты банков должны будут предоставить ответы и рекомендации. Также советую обратиться в свою страховую компанию.
ardneh
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10.03.2016 в 12:46 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Реализовано»
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