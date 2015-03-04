Реализовано

Разъяснения для клиентов!

Получила травму, попала в больницу, сразу же прозвонила банкам, где у меня кредиты,"работники", как роботы без батареек в один голос мне заявили, что компенсации по страховому договору мне не положено, а теперь у меня задолженности и просрочки,хотя можно было все правильно оформить. Надеюсь на помощь специалистов сайта!

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