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Аватар Максим Иванов (maks-iv)
16.03.2015 18:53 #
Реализовано

Информация в новом ИБ о последней дате пополнения вклада и дате пополнения для получения бонуса

Предлагаю вернуть данную информацию в интернет-банк. В старом было удобно.
2

Комментарии 2

Тинькофф Банк
#
В ближайших обновлениях планируем вернуть эту информацию в ИБ.
Тинькофф Банк
#
18.11.2016 в 09:53 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
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