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Отображение кэшбэка и начисленных процентов в режиме онлайн

Предлагаю банку дать возможность пользователям видеть в режиме онлайн кэшбэк и начисленные проценты за текущий расчетный период. У вас же наверняка это автоматизированный процесс, считающий эти суммы. Зачем мне видеть в ИБ сколько начислилось процентов и кэшбэка за прошлый период? Куда важнее информация о текущих бонусах, на мой взгляд. Я знаю, что такая опция есть у All AirLines, но хотелось бы также иметь ее и на Tinkoff Black.



Чтобы никто не остался обиженным, это добавление можно сделать опциональным. То есть клиент сам выбирает, показывать ли проценты и кэшбэк за прошлый период или накопленные на текущий момент.

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