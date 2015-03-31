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Аватар Евгений Вильдяев (Aldaron)
31.03.2015 01:09 #
Реализовано

Отображение кэшбэка и начисленных процентов в режиме онлайн

Предлагаю банку дать возможность пользователям видеть в режиме онлайн кэшбэк и начисленные проценты за текущий расчетный период. У вас же наверняка это автоматизированный процесс, считающий эти суммы. Зачем мне видеть в ИБ сколько начислилось процентов и кэшбэка за прошлый период? Куда важнее информация о текущих бонусах, на мой взгляд. Я знаю, что такая опция есть у All AirLines, но хотелось бы также иметь ее и на Tinkoff Black.

Чтобы никто не остался обиженным, это добавление можно сделать опциональным. То есть клиент сам выбирает, показывать ли проценты и кэшбэк за прошлый период или накопленные на текущий момент.
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Комментарии 2

Тинькофф Банк
#
31.03.2015 в 08:12 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Тинькофф Банк
#
18.01.2018 в 10:00 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Реализовано»
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