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Ждет рассмотрения

Публиковать топ-3 петиции с портала roi.ru по банковской тематике

У вас на сайте огромное количество неравнодушных к банковским услугам людей!!!



Почему бы не отбирать с портала Российской Общественной Инициативы ТОП-3 самых популярных предложения по банковской тематике и не публиковать их на вашем сайте!



Ведь многие даже не знают, о том, что есть такие инициативы, которые рано или поздно превращаются как минимум в новостной повод, как максимум в реализацию идеи.



Спасибо!

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