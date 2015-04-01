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Аватар Максим Иванов (maks-iv)
01.04.2015 10:44 #
Реализовано

Выписка о состоянии счета

В очередной раз получил от банка выписку о состоянии счета не с оригинальной подписью г-на Темникова, а с распечатанной. К сожалению, такие выписки не принимают почти нигде (в моем случае в консульстве для получения визы). Предлагаю банку предоставлять данную услугу на платной основе, скажем 300 р. с доставкой (Сбер, например берет 100 р. при посещении офиса). Спасибо.
2

Комментарии 2

Тинькофф Банк
#
28.08.2015 в 16:06 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Реализовано»

Уважаемый Максим Иванов.

В нашем банке существует возможность заказать документ с "живой" подписью, причем бесплатно, для этого необходимо оставить соответствующий комментарий при заказе документа. Доставка документа возможна только по Почте РФ, либо при посещении офиса банка.

С уважением,
Тинькофф Банк.
maks-iv
#
Тинькофф Банк пишет:
28.08.2015 в 16:06 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Реализовано»

Уважаемый Максим Иванов.

В нашем банке существует возможность заказать документ с "живой" подписью, причем бесплатно, для этого необходимо оставить соответствующий комментарий при заказе документа. Доставка документа возможна только по Почте РФ, либо при посещении офиса банка.

С уважением,
Тинькофф Банк.


Спасибо!
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