Реализовано
Выписка о состоянии счета
В очередной раз получил от банка выписку о состоянии счета не с оригинальной подписью г-на Темникова, а с распечатанной. К сожалению, такие выписки не принимают почти нигде (в моем случае в консульстве для получения визы). Предлагаю банку предоставлять данную услугу на платной основе, скажем 300 р. с доставкой (Сбер, например берет 100 р. при посещении офиса). Спасибо.
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Комментарии 2
Уважаемый Максим Иванов.
В нашем банке существует возможность заказать документ с "живой" подписью, причем бесплатно, для этого необходимо оставить соответствующий комментарий при заказе документа. Доставка документа возможна только по Почте РФ, либо при посещении офиса банка.
С уважением,
Тинькофф Банк.
Спасибо!