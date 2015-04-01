Реализовано

Выписка о состоянии счета

В очередной раз получил от банка выписку о состоянии счета не с оригинальной подписью г-на Темникова, а с распечатанной. К сожалению, такие выписки не принимают почти нигде (в моем случае в консульстве для получения визы). Предлагаю банку предоставлять данную услугу на платной основе, скажем 300 р. с доставкой (Сбер, например берет 100 р. при посещении офиса). Спасибо.

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