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Аватар Антон (colorprint)
02.04.2015 22:49 #
Отклонено

Убрать лимит на минимальную сумму для бесплатного снятия для карт MasterCard

В связи с тем, что с 1 апреля 2015 MasterCard в пользу банка-владельца банкомата с банка-эмитента взимает не фиксированную комиссию, а процент от суммы, просьба рассмотреть возможность убрать ограничения на минимальную сумму снятия без комиссии. Было бы очень удобно для снятия мелких сумм 100-500 рублей, когда нет наличной мелочи, а большинство покупок оплачиваются картой.
Спасибо.
3

Комментарии 3

Тинькофф Банк
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Здравствуйте.

Благодарим за идею.

Так как банк предоставляет возможность получить наличные в любом банкомате без комиссии, минимальная сумма снятия пока пересмотрена не будет.

С уважением,
Тинькофф Банк.
lordkaho
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Идея в целом хорошая, но стоит не забывать, что банк во первых выпускает не только MC но и VISA с аналогичным тарифом. А во вторых - действие карт не заканчивается на территории РФ. Так что придется лопатить кучу исключений и усложнять тарифный план. Надо оно вам?
Тинькофф Банк
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28.08.2015 в 13:44 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
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