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Антон
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Отклонено
Убрать лимит на минимальную сумму для бесплатного снятия для карт MasterCard
В связи с тем, что с 1 апреля 2015 MasterCard в пользу банка-владельца банкомата с банка-эмитента взимает не фиксированную комиссию, а процент от суммы, просьба рассмотреть возможность убрать ограничения на минимальную сумму снятия без комиссии. Было бы очень удобно для снятия мелких сумм 100-500 рублей, когда нет наличной мелочи, а большинство покупок оплачиваются картой.
3
Спасибо.
Комментарии 3
Благодарим за идею.
Так как банк предоставляет возможность получить наличные в любом банкомате без комиссии, минимальная сумма снятия пока пересмотрена не будет.
С уважением,
Тинькофф Банк.