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Отклонено

Убрать лимит на минимальную сумму для бесплатного снятия для карт MasterCard

В связи с тем, что с 1 апреля 2015 MasterCard в пользу банка-владельца банкомата с банка-эмитента взимает не фиксированную комиссию, а процент от суммы, просьба рассмотреть возможность убрать ограничения на минимальную сумму снятия без комиссии. Было бы очень удобно для снятия мелких сумм 100-500 рублей, когда нет наличной мелочи, а большинство покупок оплачиваются картой.

Спасибо.

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